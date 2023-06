GIULIANOVA/ IL COMUNE BATTE L'ASSOCIAZIONE VILLA POZZONI 11 A 10

E' finita con il punteggio di 11 a 10 a favore degli amministratori comunali, la partita di calcetto che, a Villa Pozzoni, ha inaugurato fattivamente il nuovo campo di calcetto in erba sintetica.

La sfida è arrivata a 24 ore esatte dal taglio del nastro ed ha visto confrontarsi, in una prova di indubbio atletismo, l' Amministrazione Comunale e gli esponenti più prestanti dell' associazione di quartiere di Villa Pozzoni. La gara, ovviamente, è stata un'occasione aggregativa e di divertimento offerta al quartiere, per festeggiare in amicizia un impianto appena riqualificato.

Le formazioni.

La squadra ospite: Jwan Costantini, Matteo Francioni, Marco Di Carlo, Giulio Garzarella, Andrea Cicchinè, Paolo Bonaduce, Gaetano Cerasuolo, marito del consigliere Carina Di Valerio.

La squadra di casa: Francesco Galiffa, Dani Verruschi, Giuliano Mogetta, Fabrizio Mancini, Sabatino Feliaci, Stefano Di Paolo, Marco Tancredi, Luigi Cappellari, Michele Colantuono, Giulio Palazzese, Luca Di Natale.

Giocata con convinzione da entrambe le parti, ma sempre nel segno del fair play, la partita è idealmente finita in pareggio, secondo i principi di una "democrazia sportiva" che, specie nel campo delle opere pubbliche, vede sempre prevalere l'attenzione al cittadino e le buone pratiche di governo.