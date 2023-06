RITORNO TRIONFALE PER IL TERAMANO D'ANNUNZIO DOPO TRE ANNI DI STOP

E’ stato un ritorno trionfale quello dell’abruzzese Federico D’Annunzio del Virtus Racing Team dopo uno stop di tre anni dalle gare. Non è passato infatti inosservato, nel week-end del 18-21 Maggio a Vallelunga (RM), il rientro in pista del pilota di Collecorvino (PE) che si è aggiudicato il 1° posto della terza prova della Coppa Italia Velocità classe 1000.

Un weekend caratterizzato da alternanza di scrosci d'acqua e schiarite che hanno determinato il continuo variare delle condizioni di grip della pista. Le qualifiche del sabato si sono svolte con la pista umida che è andata via via asciugandosi. Durante il turno Federico D’Annunzio era in pole position con ampio margine, ma dopo una sosta ai box, è stato superato da Lorenzo Petrarca ed il tentativo di replica di D’Annunzio è stato impedito da alcuni piloti lenti che lo hanno ostacolato. Le qualifiche si sono concluse con Petrarca 1°, D'Annunzio 2° e Pini 3°.

La gara di domenica è stata caratterizzata da un colpo di scena: dopo una mattinata di sole al momento dell'ingresso in pista per la gara della 1000 è arrivato uno scroscio d'acqua che ha bagnato nuovamente la pista, costringendo i team a cambiare le gomme e a modificare i set-up delle moto.

Già dall’inizio D'Annunzio è scattato dalla seconda posizione e sulle prime è stato attento a non finire in mezzo alle scaramucce delle prime curve, transitando 5° al primo giro. Alla curva Roma la caduta del pilota Torcolacci proprio davanti a D’Annunzio ha costretto quest’ultimo a una brusca frenata per evitare di investire il collega, che lo ha fatto slittare in ottava posizione. Il pilota del Virtus Racing Team ha mostrato ancora una volta il suo carattere combattivo, la sua grinta e le sue capacità ed ha iniziato una rimonta strepitosa a suon di giri veloci con un ritmo di circa 2 secondi al giro più veloce degli avversari.

Dopo averli superati uno per uno, sulla sua BMW fornita da FM Moto/Virtus Racing Team, D’Annunzio che corre con il numero 141, ha chiuso la gara in prima posizione con un margine di oltre 7" sul secondo. Il risultato finale è stato dunque: 1° Federico D'Annunzio BMW, 2° Lorenzo Petrarca Honda; 3° Luca Pini BMW.