VIDEO/ PRESENTATA LA MOSTRA SUI 100 ANNI DI PALLACANESTRO, RICORDANO LA GRANDE SERIE A E GLI ANNI 60 IN UNA CITTA' ORAMAI ASSOPITA

Servizio di Ilaria Orsini

Innamorarsi di nuovo di quello che è stato il grande basket a Teramo quando giocava in serie A ed uscire da una città assopita nel quale è finito adesso. E' il consiglio del noto giocatore di Basket, ed ex nazionale Ivan Bisson intervenuto a Teramo per presentare la Mostra: 100 anni di Basket ricordando gli anni 60 e quelli della serie A, con l'occhio attento al fatto che il Basket è molto cambiato negli anni.

La Mostra si terrà dal 9 al 24 giugno. Tutto è iniziato ripercorrendo la storia della pallacanestro teramana, una storia iniziata nel 1923 e che, nonostante l’arresto subìto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, non ha interrotto la passione dei teramani per il basket, dimostrando così che “il basket è nato 100 anni fa ma continua ad essere presente delle nostre palestre e nella vita sportiva della nostra città” come spiega la Presidente Basketball Teramo Antonina Fidecaro,

La Mostra, da visitare presso la Sala Ipogea, sarà inaugurata con una serata celebrativa a partire dalle 18:30 di venerdì 9 giugno, presso Piazza Martiri della Libertà, alla presenza di Giovanni Petrucci, Presidente FIP, e Gianmarco Pozzecco, coach Nazionale Italiana. A seguire vi sarà uno spettacolo con Vincenzo Olivieri.

“Lo scopo della Mostra è quello di ricordare cosa è stata per tanti anni la Città di Teramo. Negli anni ‘60 mi ricordo che c’era un certo fervore, una certa attività e soprattutto un impegno da parte di tutte le attività sportive. Invece negli ultimi anni vedo Teramo un tantino assopita dal punto di vista dell’attività sportiva.” È quanto dichiarato dall’ex giocatore di pallacanestro Ivan Bisson il quale spera che l’iniziativa possa invogliare i giovani a fare sport anche perché, secondo quanto aggiunto da Ermanno Ruscitti (presidente della Basketball Teramo 1960) “è sempre meglio che stare 24 ore al telefono, in quanto lo sport ti da’ disciplina e obiettivi da raggiungere”.

Il basket insegna ad avere passione, amicizia, condivisione e rispetto per le regole. Valori che dovrebbero e possono essere presenti nella vita di ciascuno di noi.

ASCOLTA QUI BISSON, FIDECARO, NARDI E RUSCITTI