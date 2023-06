MINI BEACH RUGBY, AD ALBA ADRIATICA VINCE EXPERIENCE L'AQUILA

Experience L’Aquila Rossa vince il torneo di beach rugby under 15 che si è concluso allo stabilimento Al Faro di Alba Adriatica. La manifestazione organizzata dalla Beach Sport e dal comitato regionale Abruzzo della Federazione Italiana Rugby ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tre regioni, Lazio, Marche ed Abruzzo. Hanno vinto i ragazzi aquilani in una finale tutta in casa. Infatti si affrontavano Experience l’Aquila Rossa contro Experience l’Aquila bianca. Hanno vinto i ragazzi in maglia rossa per 7.5 dopo due tempi da 5’ ciascuno. Una bella finale intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. Terzo posto per l’Unione Rugby San Benedetto. Una bella manifestazione con tanti giovani atleti che hanno giocato alla Rugby Arena Europa Aacciai con lo spirito vero del rugby. Le partite sono state coordinate dal direttore tecnico Antonio Colella della federrugby e sotto gli occhi attenti del presidente regionale Marco Molina che compiaciuto a bordo campo ha seguito tutti gli incontri, Il minirugby è diventato oramai un appuntamento fisso ad Alba Adriatica e la Beach Sport, oltre a puntarci molto, amplierà in futuro la manifestazione. Per la bontà degli atleti è stato difficile anche assegnare i premi individuali. Premio Tenacia un ex equo. A Riccardo Mancini della Polisportiva Abruzzo e Isaac Goldenais della rappresentativa TeramoPescara. Il miglior giocatore è stato votato Mattia Ludovici della Experience l’Aquila. Al termine dopo la bella premiazione un ricco terzo tempo con la merenda cena offerta a tutti i partecipanti dalla Beach Sport e dallo stabilimento Al Faro. Il prossimo weekend 10/11 agosto arriva l’Italia Beach Soccer con le nazionali di Argentina, Gambia, Albania ed Italia. Due partite sabato pomeriggio e la finale domenica.