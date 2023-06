CALCIO / ABRUZZO TERRA DI RITIRI: VENGONO NAPOLI, SALERNITANA E BARI

Sembra che, dopo lo scudetto del Napoli, l’Abruzzo venga considerato una sorta di portafortuna per le squadre di calcio. La vittoria del campionato, dopo il ritiro nella nostra regione (al quale la Regione contribuisce con un milione l'anno), infatti, ha acceso i riflettori anche di altre squadre, che adesso vogliono venire a rifinire la preparazione proprio da noi. Quest’estate, infatti, non solo torneranno i campioni d’Italia, a Castel di Sangro dal 29 luglio all’11 agosto (con concerto di Gigi D’Alessio il 5 agosto), ma a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto verrà la Salernitana. E non solo, perché anche il Bari, che sta per giocarsi in finale playoff la promozione in serie A, verrà in ritiro a Roccaraso, ma le date sono ancora da confermare.