IL COMUNE NON METTE UNA FIRMA: RISCHIA DI SALTARE IL MONTEROSI AL BONOLIS

Ogni volta che il Comune di Teramo, per un motivo a per l’altro, deve interessarsi del Bonolis, tutto si complica oltremodo, fino a diventare complicato ai limiti del paradosso. Abbiamo già scritto del fatto - curioso assai - che l’unica squadra di serie C della provincia, il Pineto, giocherà a Pescara e tutti sappiamo che, per le note vicende, il Teramo gioca a Montorio, così come tutti ormai sappiamo che al Bonolis giocherà, in serie C, il Monterosi, formazione del Viterbese. Forse.

Perché diciamo forse?

Perché, chissà, magari a causa dei gloriosi festeggiamenti per la rielezione, ma in Comune non firmano le autorizzazioni per il Monterosi. Si tratta di normalissimi atti burocratici, previsti in ogni evento pubblico, la classica autorizzazione di pubblico spettacolo, ma da una settimana il Comune non firma.

Perché?

Non si sa.

Ma non firma.

Eppure, quell’atto è fondamentale, così come lo sarà il successivo passaggio in Prefettura, ma il Comune non firma.

E il tempo passa.

Passa inesorabilmente, e il 15 giugno, termine ultimo per comunicare alla Lega lo stadio di riferimento per le partite “in casa”, si avvicina.

E a Monterosi cresce la preoccupazione, perché se il Comune non vuole concedere il Bonolis, la squadra laziale dovrà trovare subito un altro impianto.

Per una firma… che non arriva.