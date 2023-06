IACHINI: «PER IL CITTA' DI TERAMO BONOLIS SCONTATO DEL 60%...»

Scrive l'ingegner Franco Iachini. in una nota diffusa alla stampa: "In considerazione delle recenti e ripetute notizie apparse sugli organi di stampa e riportate in alcune trasmissioni televisive da parte di Esponenti della SSD Città di Teramo, la Scrivente tiene a precisare che nessun ostacolo esiste per la disputa delle partite del Campionato di Eccellenza della squadra di calcio cittadina presso la Stadio “G. Bonolis” di Piano d’Accio. Anzi, il socio di riferimento - la Infosat S.p.A. ndr - tiene a precisare di voler sostenere la squadra locale attraverso una “sponsorizzazione mirata” che le permetterà di pagare parte dei costi per l’affitto dello Stadio, pari al 40% del costo dell’affitto vigente, così come già manifestato al Sindaco, ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale e agli attuali Dirigenti della SSD Città di Teramo".