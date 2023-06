FRANCO GRAMENZI E' IL NUOVO ALLENATORE DELLA LIOFILCHEM

La Pallacanestro Roseto è felice di ufficializzare l’ingaggio di Franco Gramenzi come nuovo Capo Allenatore del club biancazzurro per le prossime due stagioni sportive.

Classe ’63, nativo di Teramo, il neo coach rosetano vanta un curriculum importante e molto lungo: gli inizi nelle giovanili tra Teramo e San Benedetto del Tronto, l’arrivo a Campli nel ’91 in B2 e nel ’94 il suo primo campionato vinto con la promozione nell’allora B1; seguono altre 8 promozioni, 2 dalla B2 alla B (con Scafati e Teramo), 5 dalla B alla Serie A2 (Capo D’Orlando, Teramo, Veroli, Ferentino e Barcellona Pozzo Di Gotto) e una dalla A2 alla A1 con Teramo. Nelle ultime 8 stagioni Gramenzi ha avuto un’unica panchina, quella di Latina in A2 centrando, sempre la salvezza e entrando anche in alcuni casi nei playoffs e nelle Final Eight di Coppa Italia.

Il neo coach biancazzurro sarà presentato in occasione della conferenza stampa in programma Sabato 10 Giugno 2023 alle ore 11.00 presso il lido Bolla Mare, sul Lungomare Celommi: interverranno alla conferenza oltre a Gramenzi anche il Presidente della Pallacanestro Roseto Ernesto Ciafardoni e il DS Marco Verrigni.

Il Direttore Sportivo Marco Verrigni commenta così l’innesto di Gramenzi: “𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘍𝘳𝘢𝘯𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘪, 𝘴𝘱𝘰𝘴𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘮𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘯𝘰𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰".

Soddisfazione anche per coach Gramenzi: “𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢, 𝘙𝘰𝘴𝘦𝘵𝘰 é 𝘶𝘯a 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘰, 𝘶𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘥𝘰 𝘭’𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘢”.