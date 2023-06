VIDEO / TERAMO FESTEGGIA 100 ANNI DI BASKET, GRANDI NOMI E "MONUMENTI" IN CITTA'. ANTONETTI? «SE NON C'E' E' SOLO PERCHE'...»





Da oggi e fino al prossimo 24 giugno l'Ipogeo di Teramo si trasforma nel tempio dei ricordi di un secolo di storia e di passione targata basket biancorosso. Sfilano i 100 anni di storia di successi di società impegnate a crescere talenti e quei talenti oggi sono tornati a Teramo per inaugurare la mostra "Teramo - Cento anni di pallacanestro". Talenti anzi..vere e proprie icone del Basket nazionale e non...con trascorsi anche olimpionici come Bisson e Pellanera e poi, ospite tra gli ospiti, un atleta che ha fatto sognare in A il tifo teramano, "Super" Mario Boni. Una carrellata di ricordi, ricostruzioni storiche, fotografie, luoghi... in un crescendo di sicuro emozionante per gli appassionati, per tutti i teramani ma sopratutto per chi oggi continua ad investire nel Basket cittadino (tre le società attualmente attive) e sogna, magari, un grande ritorno ad altissimi livelli. Non è mancata la risposta ad Antonetti, quella di Bisson in particolare, che ha accusato l'ex presidente di non aver voluto far parte di questa iniziativa, seppur invitato per tempo, mentre più diplomatica è stata la risposta di Ermanno Ruscitti, che non ha voluto commentare.



interviste di PAOLA PELUSO

ASCOLTA LE INTERVISTE A BISSON; PELLANERA, BONI; RUSCITTI E NARDI