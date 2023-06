TORNEO ALLIEVE DI GINNASTICA RITMICA, TERZO POSTO PER L'AUREA DI ALBA ADRIATICA

Si è appena conclusa la finale del torneo d’Insieme Allieve al Palaghiaccio di Folgaria. Ad avere la meglio la Motto Viareggio con 22.450 alle 5 funi. Le ragazze di Francesca Cupisti, Donatella Lazzari e Silvia Nicolini hanno così fatto il tris consecutivo di titoli dal 2021 ad oggi. Argento con 22.350 per la Ritmica Albachiara di Lucca delle sorelle Elisa e Margherita Quilici. Il terzo posto del podio trentino se lo sono spartito, in ex aequo con 21.500, la Ritmica Aurea di Alba Adriatica di Stefania Pignotti e Ilaria Tribuzii e la Ginnastica Virtus Gallarate di Sara Colombo, Nicole Prece e Marisa Verotta. Il programma adesso passerà al concorso generale del campionato italiano assoluto. Le ginnaste senior saranno impegnate con il cerchio e la palla in diretta sul canale Youtube della Federginnastica con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Elena Varallo.