NOTARESCO CALCIO/ PRONTO L'ANTISTADIO PER GLI ALLENAMENTI

Si è tenuta nella mattinata di sabato 10 giugno 2023, presso la Sala Consiliare del Comune di Notaresco, la conferenza stampa per comunicare la ripartenza del Notaresco Calcio in vista della prossima stagione alla presenza del Presidente Luigi Di Battista, del Sindaco Toni Di Gianvittorio e dell’Assessore allo Sport Ezio Di Colli.

Nel corso della conferenza, alla quale era presente anche una rappresentanza della tifoseria, l’Amministrazione Comunale ha confermato la propria vicinanza alla società, comunicando inoltre che entro poche settimane sarà pronto l’antistadio con manto in sintetico per poter svolgere gli allenamenti senza sovrautilizzare il terreno di gioco dello stadio Savini.

Il Presidente Luigi Di Battista ha apprezzato la vicinanza del Comune di Notaresco, ribadendo l’importanza di agire tutti in sinergia per riuscire ad ottenere risultati migliori.

Il Presidente ha ribadito il suo impegno in favore del Notaresco Calcio, per una stagione nella quale vorrà migliorare i risultati ottenuti nell’ultimo campionato e, inoltre, ha comunicato che nella giornata di lunedì si incontrerà con mister Alessandro Bruno e martedì col Direttore Generale Alfredo Natali e col Direttore Sportivo Andrea Masciangeloper verificare, come da lui auspicato, la possibilità di confermarli come base di partenza dello staff che si formerà per la prossima stagione.