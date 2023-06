IL PRESIDENTE DELLA F.I.P. PETRUCCI ASSEGNA LA STELLA AL MERITO SPORTIVO A DANIELE CIMOROSI

In una sala gremita di giornalisti, personaggi politici e dello sport rosetano, oltre ai ragazzi del Roseto Basketball Academy, l’assegnazione dell’importante onorificenza, come ricordato dallo stesso Petrucci, appare il giusto completamento di un lungo percorso di Daniele Cimorosi e della sua famiglia che da oltre un cinquantennio sostiene lo sport rosetano con particolare riferimento alla pallacanestro. Cimorosi infatti ha anche rivestito il ruolo di Presidente e di consigliere del Roseto basket quando la squadra ha militato in serie A/1 e A/2, contribuendo da sempre come sponsor, mentre attualmente organizza lo storico Torneo Lido delle Rose, giunto nel 2023 alla sua 78^ edizione, ed è il “patron” del Roseto Basketball Academy, vera e propria di fucina di giovani talenti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, realtà sempre più importante a livello nazionale e internazionale nell’ambito del basket giovanile. Occorre inoltre ricordare che, grazie all’impegno di Cimorosi, la città di Roseto, con un importante ritorno di immagine per il turismo, ha potuto organizzare in tanti anni numerosi eventi sportivi di alto livello come, ad esempio, la Final Eight LNP Old Wild West di serie A/2 e serie B svolta a Roseto nel 2022 e vinta proprio dalla Pallacanestro Roseto tra le squadre militanti in cadetteria.