OLD RUGBY TERAMO PARTECIPA AL TORNEO INTERNAZIONALE DI PRAGA

Anche quest’anno la Old Rugby Teramo parteciperà, al torneo Internazionale di Praga, dove sabato 17 giugno si affronteranno squadre provenienti dalla Gran Bretagna, Francia, Germania, Repubblica Ceca,Italia, Spagna, Abu Dhabi ecc. ecc.



Per partecipare al torneo i giocatori devono aver compiuto almeno 35 anni, il gioco è caratterizzato da regole che tutelano anche chi non è più un giovanotto, infatti il colore dei pantaloncini (rosso per chi ha più di 60 anni, oro per oltre i 65 anni e porpora per gli over 70 anni) aiuta i praticantI e l’arbitro a gestire il contatto fisico che caratterizza questo sport.



La squadra teramana è costituita da almeno 4 generazioni di rugbisti, che dal 1976 hanno praticato questo sport in città, spinti dalla voglia di non invecchiare rapidamente e soprattutto mantenere lo stesso spirito gogliardico di sempre.