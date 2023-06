CITTA' DI TERAMO/ DI ANTONIO SFORNA UN PROGETTO A DUE ANNI, SARA' PRESIDENTE CON IL 51% DELLE QUOTE

Filippo Di Antonio, conserverà la maggioranza delle quote societarie del Città di Teramo ma è pronto a condividere un progetto pluriennale con altri imprenditori, arrivando comunque a mantenere almeno il 51% delle future quote sociali. Lo scrive il Messaggero questa mattina annunciando anche che non ci sarà più nella società l'ex presidente Eddy Rastelli. Direttore Generale potrebbe essere Alfredo Natali, l'intramontabile, molto amico di Di Antonio tanto da averlo fatto anche direttore editoriale un periodo nella sua televisione mentre a quanto si legge sempre dal Messaggero di oggi, rimarrebbero in squadra: il direttore sportivo Paolo D'Ercole e l'allenatore Marco Pomante. Nuova sede: in piazza Martiri ma con il sogno di poterla spostare, prima o poi allo stadio Bonolis dove quasi certamente la squadra andrà a giocare dopo il passo in avanti fatto dal gestore: Franco Iachini che ha aperto ad uno sconto importante ed anche perchè il Teramo non può giocare più a Montorio come è stato costretto a fare fino ad adesso. Il progetto che sarà presto varato sarà a due anni.