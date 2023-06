50 ANNI DI INTERAMNIA WORLD CUP, ABODI "MOLTO PIÙ DI EVENTO SPORTIVO"

Cinquant'anni vissuti da protagonisti: Interamnia World Cup, torneo internazionale di handball che si svolge ogni anno a Teramo e Provincia a cui partecipano squadre giovanili, maschili e femminili di varie categorie provenienti da tutto il mondo, è pronta a tagliare il traguardo del mezzo secolo

di vita. Per l'edizione 2023, che si terrà dal 4 al 15 luglio, saranno 87 i club, provenienti da tutti e 5 i continenti per un totale di 147 squadre. "Interamnia è molto di più di un evento sportivo. È un modo per mettere insieme contenuti di carattere storico, culturale e paesaggistico. La mia è una relazione affettuosa con la pallamano e devo dire che mi piacerebbe che lo sforzo di tutti voi si consolidasse con risultati sempre più rispondenti. Cercherò anche di fare la mia parte affinché questa disciplina si affermi come fatto anche in altri paesi di Europa", le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Una manifestazione che, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo di primo piano nella promozione dello sport e della pallamano in particolare, imponendo all'attenzione internazionale tanto da essere definita dalla IHF, nel 2002, "il torneo giovanile di

handball più importante al mondo".