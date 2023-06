SOPRALLUOGHI NELL'IMPIANTO COMUNALE DOVE GIOCHERA' IL PINETO CON LA SERIE C, IL DS DI GIUSEPPE E' A LAVORO

Sono iniziati i sopralluoghi nell'impianto sportivo di Pineto da parte della Questura di Teeamo in vista del campionato di Serie C e si apprende subito che l'area adibita a parcheggio per i tifosi locali sarà asfaltata, mentre quella attualmente in uso alla tifoseria ospite sarà divisa per consentire il parcheggio agli stessi ospiti e agli addetti ai lavori mentre gli interventi di adeguamento dello stadio sono in procinto di partire come evidenziato dal Comune con la variazione di bilancio.

Il Pineto, come noto, giocherà le prime quattro partite interne all'Adriatico-Cornacchia, su concessione del comune di Pescara. Entro quel periodo i lavori di adeguamento dovrebbero essere terminati, per cui il Pineto tornerà a giocare nel proprio impianto non prima pero' del mese di ottobre. E' a lavoro il neo Ds Di Giuseppe, ex Teramo, che sta studiando il profilo dei giocatori con l'obiettivo impartito dal Presidente Silvio Brocco, di rimanere in Serie C.

La società ha confermato ufficialmente il tecnico marchigiano Daniele Amaolo sulla panchina biancazzurra. Il 62enne di Porto San Giorgio, tra l'altro, ha ricevuto a Rimini la panchina d’oro della Serie D 2022/23 dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio all’interno dell’evento The Coach Experience, assieme ai colleghi che hanno vinto negli altri gironi di quarta serie. In ordine cronologico si è seduto sulle panchine di Tolentino, Monturanese, Vigor Senigallia, Morro d’Oro, Grottammare, Maceratese, RC Angolana, Jesina, Recanatese, Vis Pesaro. Alla guida del Pineto è arrivato nell’ottobre 2016, ma in 3 diverse parentesi.