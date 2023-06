CALCIO/ IL NOTARESCO "SCIPPA" DI NATALE AL CITTA' DI TERAMO CHE TORNA A VESTIRE LA MAGLIA DI DIRETTORE GENERALE

Il Presidente del Notaresco Calcio Luigi Di Battista, con grande soddisfazione, a seguito di un proficuo e costruttivo incontro, comunica che per la prossima stagione calcistica si ripartirà ancora dal DG Alfredo Natali, dal DS Andrea Masciangelo e da mister Alessandro Bruno.

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni ma ora è ufficiale, col Notaresco Calcio che ripartirà dalla stessa guida tecnica e dirigenziale in continuità con la scorsa stagione, con l’obiettivo di da disputare più tranquillamente dal punto di vista della classifica e cercando di togliersi qualche soddisfazione in più.

Soddisfatto delle conferme il Presidente Luigi Di Battista: “Ripartiamo tutti insieme in continuità con la scorsa stagione, puntando molto sui giovani come vuole anche il mister. Sono contento che siamo rimasti uniti, da subito ho voluto puntare alla loro riconferma perché abbiamo lavorato bene insieme, sia il mister che i Direttori mi hanno dato un grossa mano nello scorso campionato e sono sicuro che saranno ancora più importanti quest’anno in cui tra l’altro ci sarà il nostro centenario e per questo ancor di più siamo vogliosi di fare bene.”

Contento anche mister Alessandro Bruno: “Sono felice della riconferma, c’è un bel progetto in corso, l’obiettivo minimo come l’anno scorso è la salvezza e cercheremo di raggiungerla soffrendo di meno e provando a toglierci qualche soddisfazione in più. C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare bene, ce la metteremo tutta anche perché è l’anno del centenario e la nostra volontà è quindi quella di far divertire e far gioire ancor di più i nostri tifosi.”