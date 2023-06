L'AVEZZANESE ANTONIO PAOLUZZI E' IL NUOVO DG DEL CITTA' DI TERAMO

La Ssd Città di Teramo, con l’avvenuto cambio di proprietà, ufficializza il primo tassello per la stagione sportiva 2023/24.

Il nuovo Direttore Generale del Club è Antonio Paoluzzi, avvocato 49enne nativo di Avezzano, ma teramano acquisito, che ha raggiunto nel pomeriggio l’accordo con il Presidente Filippo Di Antonio: «I contatti iniziali – le prime dichiarazioni del neo-Dg – si sono materializzati pochi giorni fa, dopo che era stato trovato l’accordo con la vecchia compagine dirigenziale per il passaggio di proprietà. Il Presidente mi ha subito rivelato di voler ripartire con un progetto innovativo teso a rilanciare il calcio a Teramo. La mia risposta è stata tanto scontata quanto immediata: da 27 anni, ormai, Teramo è diventata la mia casa, una città che ho amato dai tempi dell’Università. Per questo sono sinceramente emozionato della proposta ricevuta, per la quale ci tengo a ringraziare sentitamente il Presidente. Le nostre idee di calcio collimano, con una progettualità quinquennale tesa a ridare credibilità al movimento calcistico cittadino. Nel tempo mi auguro di essere ricordato per aver contribuito alla costruzione di una società solida e organizzata, con la creazione di un Settore Giovanile florido e di proprietà del Club, base imprescindibile per la mia visione sportiva».

Le motivazioni della scelta, nelle parole del Presidente Filippo Di Antonio: «Cercavo una figura competente e professionale – il suo pensiero - ma che ricoprendo il ruolo di Direttore Generale non avesse un passato esclusivamente sportivo, perché aveva funzionato nelle mie pregresse esperienze calcistiche. A breve conto di definire le prossime figure operative, a cominciare da quella del Direttore Sportivo, per la quale mi sentirò in primis con l’architetto della recente promozione, Paolo D’Ercole. Stiamo lavorando assiduamente con l’obiettivo di accrescere l’entusiasmo di una piazza che, in queste categorie, deve avere l’ambizione di essere protagonista autentica».