CALCIO - CITTA' DI TERAMO/ CONFERMATO LO STAFF TECNICO CON D'ERCOLE E POMANTE, ORA SI INIZIA CON IL MERCATO PER COMPORRE LA SQUADRA

Paolo D’Ercole resterà come Direttore Sportivo dei biancorossi anche per la stagione calcistica 2023-2024, così come l'allenatore Marco Pomante.

L’incontro tra il Presidente Filippo Di Antonio ed il Direttore Generale Antonio Paoluzzi, ha portato queste importanti due conferme nello staff tecnico nel primo pomeriggio di oggi. Ora si inzierà a lavorare per compore la squadra vera e propria: il mercato è il prossimo obiettivo che desta ora grande attesa.