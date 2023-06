OLD RUGBY TERAMO TORNA DA PRAGA CON UN SODDISFACENTE QUINTO POSTO

La Old Rugby Teramo con 3 vittorie ed una sola sconfitta torna da Praga con il soddisfacente 5º posto, battendo nella finalina la squadra proveniente dalla Germania, International Rugby Boars , che raccoglie giocatori dalle basi NATO.



L’attività old si ferma per il periodo estivo, ma già si progetta la prossima tournée, probabilmente in Spagna.



La festa dell’Amatori Rugby Teramo, “Quanta fatica per una birra” , che ogni anno si svolge nel mese di giugno, è stata rinviata a settembre, per concomitanze e problemi logistici.