CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE C, SI PARTE DOMENICA 27 AGOSTO

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha deliberato le date relative alla stagione 2023-24 della Serie C: si comincia domenica 27 agosto 2023. Turno Festività Natalizie: sabato 23 dicembre 2023, sosta domenica 31 dicembre 2023. Tre turni infrasettimanali da determinare. Il campionato terminerà domenica 28 aprile 2024. Play off: inizio domenica 5 maggio 2024; play out: gara di andata sabato 11 maggio 2024,

gara di ritorno sabato 18 maggio 2024.

Coppa Italia Serie C: primo turno eliminatorio domenica 20 agosto 2023.