CITTA' DI TERAMO/ ALFONSO PEPE E' AL TERZA RICONFERMA IN BIANCOROSSO

Dopo i rinnovi di Stefano D’Egidio ed Emanuele Ferraioli, nella mattinata odierna la Ssd Città di Teramo ha raggiunto l’accordo contrattuale anche con un altro teramano doc, il centrale difensivo Alfonso Pepe.

Classe 1985, dopo esser sceso in campo in 19 occasioni nell’ultima stagione, con l’aggiunta di una rete, Pepe indosserà la maglia della sua città anche nel prossimo campionato regionale di Eccellenza.

«È un grande piacere ricominciare dalla mia terra - le sue prime parole – e dopo aver provato quest’emozione a 37 anni, la riconferma rappresentava soltanto una mera formalità. Il Presidente Di Antonio mi ha suscitato subito un’ottima impressione, mostrando una gran voglia di fare, ma ci tengo a ringraziare anche la passata gestione societaria per aver garantito la continuità calcistica a Teramo. Affronterò l’Eccellenza per la prima volta in carriera, il livello tecnico crescerà, ci saranno tante piazze ambiziose e contro di noi daranno tutti qualcosa in più a livello motivazionale. Sarà una stagione tanto dura quanto stimolante e la creazione di un gruppo sano accompagnato da un proficuo lavoro quotidiano e dal caloroso sostegno della nostra gente, costituiranno anche quest’anno la ricetta ideale per superare le criticità che si presenteranno lungo il cammino».