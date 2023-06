E' MASSIMO GRAMENZI IL NUOVO COACH DELLA TASP

A seguito della scelta di coach Andrea Gabrielli di uscire dal contratto che lo legava alla Teramo a Spicchi ancora per una stagione la società biancorossa ha deciso di affidare il nuovo progetto tecnico della squadra a coach Massimo Gramenzi.

Da diversi anni integrato a pieno titolo nell’attività della TaSp, prima come allenatore nelle giovanili e poi come vice-allenatore in Serie B, non solo per coach Gabrielli ma in precedenza anche con coach Giorgio Salvemini e coach Simone Stirpe, Massimo Gramenzi è un tecnico navigato e con una grande esperienza da capo allenatore nelle minors e da vice in Serie B (sia con la Teramo a Spicchi che con il Teramo Basket 1960).

Il nuovo allenatore della Teramo a Spicchi verrà ufficialmente presentato a stampa e tifosi venerdì 23 giugno 2023 (ore 11) al Centro Sportivo Acquaviva alla presenza del presidente Fabio Nardi e di altri membri del direttivo biancorosso.