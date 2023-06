CALCIO / IL GIULIANOVA HA PRESO L'ATTACCANTE MARCHIONNI

L’A.S.D. Giulianova è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo, per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive, del calciatore esterno alto Lorenzo Marchionni (1994). Attaccante esterno con ottime qualità tecniche, cresce calcisticamente nel Settore Giovanile dell’Ascoli Calcio e nel Chievo Verona.Importanti esperienze nel calcio professionistico con il Modena (7 presenze) ed Ascoli Calcio in serie B, AS Gubbio (23 presenze e 2 reti), AS Pro Piacenza 1919 (8 presenze e 1 rete) in serie C, Fabriano Cerreto, Montegiorgio, Notaresco 1924, Tiferno Lerchi 1919 in serie D con più di 118 presenze e realizzando 19 reti. Ultima stagione nelle fila dell’Aquila 1927 dove ha vinto il Campionato di Eccellenza segnando 9 reti.È uno dei calciatori più importanti di queste categorie e siamo contenti che abbia deciso di vestire la maglia Giallorossa sposando a pieno il nostro progetto.

A.S.D. Giulianova dà il benvenuto a Lorenzo, e gli augura i migliori successi con i nostri colori.

