L'ITALIA VINCE IL CAMPIONATO EUROPEO A SQUADRE, L'ATLETICA GRAN SASSO SUL PODIO

È stata una giornata letteralmente storica per la Nazionale Italiana di atletica leggera: gli azzurri infatti hanno vinto per la prima volta, dopo una rincorsa durata dal 1965 (anno in cui fu istituita la Coppa Europa), i Campionati Europei a squadre che si sono svolti a Chorzow in Polonia.

L’Italia è arrivata prima nel ranking della Prima Divisione con 426,5 punti, precedendo con un largo margine Polonia (402,5 punti) e Germania (387,5 punti), quarto posto per la Spagna, quinto posto per la Gran Bretagna. Sette i successi individuali della squadra azzurra ai quali aggiungiamo il primo posto nel medagliere degli European Games con 14 medaglie (6 ori, 5 argenti, 3 bronzi).

Dei complessivi 426,5 punti realizzati dall’Italia 101 sono arrivati dal settore salti nel quale spiccano le vittorie del capitano Gianmarco “Gimbo” Tamberi (alto) e di Tobia Bocchi (triplo) ai quali aggiungiamo i secondi posti di Larissa Iapichino (lungo), Ottavia Cestonaro (triplo) e Mattia Furlani (lungo).

Presente in prima fila il responsabile del settore salti della Nazionale, il Prof. Claudio Mazzaufo, che ha seguito e coordinato tutti i saltatori e i rispettivi tecnici e che ha così espresso la sua enorme soddisfazione: “Gli atleti e i tecnici del settore salti sono stati letteralmente fantastici ma ci tengo a sottolineare che questa è stata una vittoria di tutta la squadra azzurra. Tutti, ma proprio tutti, sono stati meravigliosi nel dare il massimo in ogni competizione, aiutandosi a vicenda per ottenere un risultato storico ed entusiasmante. È stato emozionante portare l’Italia sul gradino più alto d’Europa dopo le Olimpiadi di Tokyo e il merito è degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti. Sono felice – conclude Mazzaufo – di aver rappresentato Teramo, la mia società Atletica Gran Sasso e tutto l’Abruzzo in questa giornata indimenticabile per l’atletica leggera italiana”.