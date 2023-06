RUGBY FEMMINILE, UN ANNO DI GRANDI SODDISFAZIONI, SI GUARDA AL PROSSIMO MENTRE COMINCIA UN’ESTATE DI IMPEGNO SOCIALE





Con un bel pranzo festoso di tutta la squadra, si è conclusa la stagione sportiva dell'asd Teramo Rugby Femminile 2009. Un anno fatto di tanti sacrifici, di speranze per il futuro, anche alla luce del risultato delle due finali nazionali raggiunte, e di tanti nuovi tasselli che aiuteranno a costruire il progetto ambizioso della prossima stagione. Se sul campo le attività sono momentaneamente sospese, è entrato nel vivo l'impegno sociale della squadra, ad iniziare dal 3 luglio prossimo alle 20:00, data in cui le ragazze saranno protagoniste di un intervento sulla tematica del gender gap nel contesto sportivo, all'interno del dibattito sull'integrazione, il gender gap e il femminismo nello sport, a cura del Collettivo Malelingue, che si terrà al campo dello Smeraldo, all'interno del torneo antirazzista . Il 6 luglio invece, a partire dalle ore 20:30, la squadra si ritroverà a Piazza Martiri, a sostegno delle Associazioni di persone disabili, all'interno della manifestazione "Giochi senza Barriere", un mix di solidarietà, risate e divertimento. Ultimo appuntamento, ma non per importanza, la collaborazione con il reparto di pediatria dell'Ospedale di Teramo, che il 7 e il 10 luglio a Pietracamela, accoglierà tecnici e atleti della società per intrattenere gli ospiti del campus estivo, con pratiche di avvio allo sport del rugby. Tante altre importanti novità sono in serbo già a partire da settembre, per non perderle seguite la squadra sulle pagine Facebook e Instagram "Teramo Rugby Femminile"