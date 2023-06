CITTA' DI TERAMO/ LA DIFESA PRENDE FORMA, RINNOVATO IL CONTRATTO CON CANGEMI

La Ssd Città di Teramo comunica di aver trovato l’intesa per la riconferma del 21enne difensore di origini siciliane Christian Cangemi.

La settimana biancorossa si apre, pertanto, con il sesto inserimento nella futura rosa chiamata a disputare il campionato di Eccellenza regionale agli ordini del tecnico Pomante, il terzo nel pacchetto difensivo, composto al momento anche dai teramani Pepe e Furlan. Con un bilancio di 14 presenze e 3 reti siglate l’annata precedente in Promozione, in forza del suo approdo a Teramo concretizzatosi dal F.C. Casale (Serie D) soltanto al termine del girone d’andata, Cangemi si è dimostrato un autentico punto di forza nella terza linea del Diavolo.

Cresciuto nelle Giovanili del Palermo F.C., il suo percorso è poi proseguito nel 2020/21 nel F.C. Messina, prima di conoscere l’Abruzzo, nello specifico vestendo la maglia del Castelnuovo l’annata seguente in Serie D.

«In questo periodo mi sono sempre tenuto in contatto con il Ds D’Ercole – le parole del difensore - a testimonianza della mia chiara volontà di restare a Teramo. Nei sei mesi precedenti ho avuto modo di conoscere una piazza importante, ora c’è la volontà di essere nuovamente protagonisti anche in Eccellenza, un campionato che non ho mai disputato e che mi aspetto essere difficile, con antagonisti di spessore. Sono davvero contento di tornare nel pacchetto difensivo al fianco di ragazzi di valore, sia dal punto di vista umano che professionale e tecnico. Per la verità mi sono sentito spesso con D’Egidio e Ferraioli e anche la loro opera di convincimento è stata determinante per il buon esito della trattativa, come l’armonia creatasi con il gruppo e l’intero staff tecnico. Faremo di tutto per vincere e regalare un’altra gioia ai nostri sostenitori».