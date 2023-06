IMMINENTE LA FIRMA TRA IACHINI E DI ANTONIO PER GIOCARE AL BONOLIS, INTANTO ENTRANO GLI IMPRENDITORI: MERLINI E DE REMIGIS

Ci siamo quasi. La firma tra Filippo Di Antonio e Franco Iachini per lo stadio Bonolis viene data come cosa fatta, dopo l'incontro che Di Antonio ha avuto con il Sindaco. I costi saranno accettati grazie alla sponsorizzazione che Iachini farà al Città di Teramo. Da capire se, visto che all'interno dell'impianto giocheranno anche il Monterosi ed il Pineto (alcune partite interne) la somma potrà essere divisa in tre. M su questo interrogativo si attendono risposte, così come si attendono dal Comune di Torricella Sicura in merito al ritiro della squadra che dovrebbe giocare nel bellissimo impianto recentemente ben ristrutturato. Venerdi ci sarà la firma dal notaio per la costituzione della nuova società: Ssdarl, insieme a: Enrico Valleriani, De Berardis, De Baptistis e D'Alfonso, e alle new entry gli imprenditori De Remigis e Merlini.