CITTA' DI TERAMO/ CANGEMI: «FELICE DI AVER SPOSATO IL PROGETTO TERAMO»

Riceviamo la lettera chiarificatrice del difensore Christian Cangemi riguardante il suo futuro personale legato ai colori biancorossi: «In relazione alle voci di mercato riguardanti il sottoscritto, ci tengo a rilasciare queste dichiarazioni per rimarcare con determinazione la mia ferrea volontà nel continuare da protagonista il progetto Città di Teramo.

Nei sei mesi di militanza in biancorosso, ho avuto il piacere di conoscere una tifoseria appassionata che non ci ha fatto mai mancare il suo prezioso sostegno in ogni campo, con alle spalle una città che non ha nulla a che vedere con queste categorie. A Teramo ho deciso lo scorso dicembre di rimettermi in gioco dopo la parentesi di Casal Monferrato e, a distanza di tempo, posso affermare di aver fatto la scelta giusta per il mio percorso di crescita, stabilendo un bellissimo rapporto con tanti compagni di squadra e che va ben oltre quello calcistico.

Un’ulteriore iniezione di fiducia, poi, deriva dall’avvento della nuova proprietà che mi ha esposto un progetto ambizioso e accattivante, per continuare ad essere protagonisti nel tempo e non soltanto nel prossimo campionato di Eccellenza.

Ribadisco, quindi, come non ci sia alcun motivo che mi porterebbe verso altre realtà, avendo trovato la piena intesa con i direttori e sposato con grande piacere e soddisfazione il progetto Città di Teramo, grazie al quale vorrei conquistare categorie sempre più prestigiose.

Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione: forza Teramo, forza Biancorossi!».