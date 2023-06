CALCIO / ECCO IL NUOVO TERAMO: TUTTI I SOCI

Nella tarda mattinata di oggi, presso uno studio notarile cittadino, è stata ufficialmente costituita la Ssdarl Città di Teramo 1913, partecipante al prossimo campionato di Eccellenza regionale abruzzese.

Nell’ottica di una riorganizzazione societaria tesa al potenziamento del club, attraverso un programma di consolidamento pluriennale, sono state definite le quote sociali: il neo- Presidente Filippo Di Antonio (imprenditore edile ed editore televisivo), avrà il 65%, mentre a completare il nuovo assetto societario, le restanti quote sono assegnate per il 15% ad Enrico Valleriani (imprenditore edile) e per il 5% cadauno a Marco D’Alfonso (dottore commercialista), Romolo De Baptistis (assicuratore), Alfonso De Berardis (broker finanziario) e Mauro Merlini (imprenditore nel settore dei Trasporti).

Nei prossimi giorni verrà calendarizzata una conferenza stampa per illustrare il progetto societario biancorosso.