CALCIO / IL TERAMO INGAGGIA IL DIFENSORE CIPOLLETTI

La Ssdarl Città di Teramo 1913 rende noto l’ingaggio del difensore Davide Cipolletti, innervando una retroguardia composta centralmente, allo stato attuale, anche dai riconfermati Cangemi, Furlan e Pepe.

Nato il 30 marzo 2001 a Teramo, piede destro, dotato di un buon senso della posizione e di una certa energia in marcatura, Cipolletti inizia a livello giovanile proprio nella squadra della sua città fino alla categoria Under 15, allora allenata da mister Scervino, proseguendo nel Pescara fino alla Primavera (con una convocazione in prima squadra) e partecipando nel 2019 al Torneo di Viareggio con la Fiorentina (in compagnia, tra gli altri, dell’attaccante Dusan Vlahovic). Il 2020 si apre con l’acquisto del cartellino da parte del Parma che lo girerà in prestito nel 2021/22 allo Tsarsko Selo di Sofia, partecipando così alla massima divisione del campionato bulgaro, prima di un’ultima stagione complicata e che lo terrà sostanzialmente fermo.

«Le parole non possono rendere l’idea dello spirito di rivalsa che conservo dopo un anno d’inattività forzata – spiega Davide – ho una voglia incredibile di recuperare il terreno perduto. L’ultima stagione è stata molto particolare, ringrazio la Torrese per la possibilità concessa di allenarmi con loro. Ripartire dalla squadra della mia città è l’ideale, non vedo l’ora che cominci il campionato per dimostrarlo e ci tengo a ringraziare il Ds D’Ercole per l’interesse manifestato: la trattativa è decollata negli ultimi giorni e lo stesso Speranza, da sempre un modello calcistico per il sottoscritto, è stato importante per il buon esito. Sinora sono stato impiegato sia in una linea difensiva a tre che a quattro, ma posizionandomi sempre nel mezzo anche se, vista la giovane età e l’applicazione, non ho problemi nell’adattarmi. Non conosco il campionato di Eccellenza, ma a livello personale sarà un bel banco di prova viverlo nella realtà di casa e sono più che mai carico per assumermi questa responsabilità: seguo il Teramo sin da piccolino, sono tifoso da sempre e mi auguro di riportarlo dove merita»