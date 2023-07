TRIATHLON / ECCEZIONALE PROVA DEL GIULIESE DI BELLA: SI QUALIFICA PER I MONDIALI

Eccezionale prestazione atletica, quella di Riccardo Di Bella, 28 anni, di Giulianova, che ha conquistato, nella gara internazionale di Triathlon del circuito Challenge, svoltasi il Primo Luglio nella città svedese di Vansbro, la qualificazione alla competizione mondiale "The Championship", in programma per il 19 maggio 2024 in Cecoslovacchia.

Di Bella, maresciallo del 5° Reggimento Alpini di stanza a Vipiteno, ha agguantato, con un tempo sulla media distanza di 4 ore e 50 minuti, il sesto posto di categoria. Tesserato con la Asd Tricool, il giovane giuliese era uno dei soli due italiani in gara.