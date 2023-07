CALCIO/ ENTRANO NEL NOTARESCO: SPINELLI E SCHIAPPA

Ci sarebbe da sorridere se non fosse vero, Ma è vero, perchè vanno via da una parte (il Città di Teramo) ed approdano in un'altra (il Notaresco Calcio), parliamo di: Cesare Spinelli e di Mauro Schiappa che entreranno nel sodalizio rossoblù insieme al presidente Luigi Di Battista. Fa notizia che Spinelli, che dopo aver dato l'addio al Città di Teramo preferisce chiudere ed entrare in società con il Notaresco che si appresta a dare una svolta alla squadra con ingaggi importanti in fase ben avviata.