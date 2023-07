CALCIO/ STAFF TECNICO COMPLETATO PER IL CITTA' DI TERAMO

La Ssdarl Città di Teramo 1913 comunica di aver trovato l’intesa per il completamento dello staff tecnico a disposizione di mister Marco Pomante, con tre gradite riconferme: il vice-allenatore Vincenzo Vespa, il preparatore atletico Francesco Petrarca ed il preparatore dei portieri Gianni Di Giacomo.

«L’annata precedente è stata molto particolare sotto tanti profili – il pensiero del vice- allenatore Vincenzo Vespa - ma abbiamo avuto la possibilità di conoscerci meglio, lavorando in armonia e con professionalità. Sono felicissimo di poter continuare con uno staff di valore e soprattutto di cominciare con una tempistica corretta. L’Eccellenza è un campionato che ho avuto la fortuna di vincere da calciatore e posso dire che non basta avere una squadra con grandi firme perché rispetto alla Promozione il livello fisico e atletico dei competitors cambia radicalmente. Conteranno i dettagli e non perdere la via maestra nei momenti complicati che non mancheranno. Ho trovato un Presidente ambizioso, con le idee chiare e che vuole pianificare tutto in maniera oculata, in una piazza di grande tradizione». Medesimo punto di vista da parte del preparatore atletico Francesco Petrarca: «L’anno scorso è stato il punto zero sia per la società che per il nostro staff che lavorava insieme per la prima volta. Dopo una stagione intera abbiamo oliato i meccanismi e ritengo che, da questo punto di vista, l’operatività sarà molto più fluida. Dalla mia angolazione non posso che esser lieto di poter avviare una vera preparazione estiva, a differenza della stagione passata, perché il prossimo campionato, peraltro, presenterà un livello più alto di almeno due categorie rispetto al precedente e richiederà un upgrade nella quotidianità, introducendo da subito gran parte dell’attività neuromuscolare con sovraccarichi».

Così il preparatore dei portieri Gianni Di Giacomo: «Poter continuare in una piazza del genere significa tanto per me, e probabilmente rende meglio l’idea della simbiosi creatasi con lo staff e del rapporto di fiducia generatosi con il mister dopo un positivo lavoro d’equipe. Avremo più tempo per agire e impostare un certo tipo di operatività. Nel mio raggio d’azione significherà conoscere meglio il materiale umano che avrò a disposizione, far assimilare la