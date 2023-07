PROMOSSO IN SERIE D IL TALENTUOSO ARBITRO TERAMANO PIERLUDOVICO ARNESE

È pronto al debutto in serie D, il giovane arbitro teramano Pierludovico Arnese, reduce da una stagione in Eccellenza premiata sia con il riconoscimento di arbitro maggiormente distintosi, sia con la designazione quale fischietto della finale di Coppa Italia Eccellenza (L’Aquila - Sambuceto, vinta ai rigori da Sambuceto), sia adesso dalla promozione in Serie D. Venticinquenne, figlio del conosciuto avvocato Leonardo Arnese e del Presidente dell'Ater Teramo, Maria Ceci, il talentuoso Pierludovico arbitra da quando, adolescente, debuttó in San Nicolò - Giulianova esordienti. Era il 2014 e, da allora, non ha mai smesso di seguite questa sua passione, così come quella per lo studio, che l’ha visto liceale al classico, poi laureato in Giurisprudenza alla Luiss e oggi Cultore della materia in Diritto dello Sport, Teaching Assistant in Diritto dello Sport, nella cattedra di Diritto Forense della stessa Università LUISS.

Nel calcio dei “grandi” è entrato fin da subito, nel maggio 2015 con l’esordio in seconda categoria, ma a dicembre dello stesso anno esordiva in prima categoria. Un anno dopo, nel dicembre 2016, esordio in terna in Promozione, poi a giugno 2016 nel Torneo estivo internazionale “Memorial Mariani Pavone”, direzione significativa: Inter - Stella Rossa di Belgrado. Nella stagione 2017/2018, 4 gare del torneo delle regioni e di nuovo al torneo estivo internazionale “Memorial Mariani Pavone”, direzione significativa: Roma - Malmoe

Nel gennaio 2019, esordio in Eccellenza in Penne - Martinsicuro Nella stessa stagione finale di Coppa Abruzzo tra Casoli e Atessa (4-2) e finale play off tra S. Giovanni Teatino e Loreto Aprutino (2-1). Nella stagione 2019/2020, inizia a metà ottobre a causa di un brutto infortunio alla caviglia durante la preparazione atletica estiva, ma ottiene comunque grandi soddisfazioni, come il derby dal profumo di alta categoria L’Aquila - Celano (3-2) al nuovo Gran Sasso con 1.500 spettatori, dopo averlo arbitrato nella precedente stagione a Celano (ma in prima categoria). Nel gennaio del 2020, sale definitivamente in Eccellenza dove - passati i due anni di Covid - ha arbitrato anche nelle ultime due stagioni, prima della promozione in serie D.