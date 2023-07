DOMANI ARRIVA LA TOP RUNNER-CORSA PRETUZIANA SUL CORSO

È tempo di grandi appuntamenti a livello podistico per la città di Teramo. Mercoledì 5 luglio si svolgerà in pieno centro storico, a piazza Martiri della Libertà, la “Top Runners – 42° Corsa Pretuziana”. Si tratta di una gara competitiva su strada e ad invito di 9,8 km, organizzata dal Gruppo Podistico Amatori Teramo in collaborazione con l’Atletica Gran Sasso Teramo.

Il livello sarà altissimo con 18 atleti pronti a sfidarsi per ottenere i primi 5 piazzamenti e le conseguenti premiazioni.

Questo l’elenco degli atleti partecipanti: Said El Otmani (Esercito), Patrick Mutunga Mwkiya (Kenya), Mohamed Zerrad (Atletica Vomano), Simon Kibet Loitnyang (Kenya), Leonce Bukuru (Burundi), Eljebli Hajjai (Atletica Vomano), Hosea Kimeli Kisorio (Kenya), Lorenzo Dell’Orefice (Aterno Pescara), Luca Zanetti (Atletica Futura Roma), Domenico Campitelli (Mister Camp), Samuele Borraccini (Passo Logico Pescara), Enite Fiadone (Aterno Pescara), Douglas Scarlato (Aterno Pescara), Umberto D’Agostino (Alpi Apuane), Francesco Cacciatore (Passo Logico Pescara), Alessio Bisogno (Passo Logico Pescara), Nunzio Gabriele (Passo Logico Pescara) e Paolo Zulli (Mister Camp).

La partenza avverrà a Corso San Giorgio alle ore 21:00.