CALCIO/ ORAZIO COCCIA ENTRA NEL GIULIANOVA

L' Asd Giulianova Calcio 1924 è lieta di comunicare che a partire da questa stagione sportiva, ci sarà un nuovo ingresso in Società.

Orazio Coccia farà parte della famiglia Giallorossa.

«Ringraziamo il Sig. Orazio Coccia Rappresentante della ditta Coccia Costruzioni, figura di spicco nel mondo del settore edile con maestranze altamente specializzate formate con passione e professionalità nel corso di oltre 40 anni di intensa e costante attività, per aver avuto fiducia nel nostro progetto, per aver condiviso il nostro sogno, per dare concretezza alle nostre fantasie e dare consistenza, credibilità e serietà al nostro operato», si legge in una nota.