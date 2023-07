CALCIO / ARRIVA IN BIANCOROSSO IL GIOVANE PORTIERE DIEGO NEGRO

La Ssdarl Città di Teramo 1913 comunica il decimo innesto stagionale, l’ingaggio del giovane portiere Diego Negro, a titolo temporaneo annuale dalla Virtus Francavilla Calcio (Lega Pro).

Nato il 28 giugno 2005 a Tricase (Le), nell’ultima stagione è stato l’estremo difensore della Virtus nel campionato di Primavera 3, oltre a fungere da terzo portiere in prima squadra.

Il percorso calcistico del neo-biancorosso si è originato in un oratorio del suo paese natìo, proseguendo la sua esperienza nell’A.c. Nardò, nel Sogliano e, quindi, presso l’Accademia “Fabrizio Miccoli”, prima del trasferimento definitivo a Francavilla Fontana, dove ha fatto tutta la trafila nazionale, dagli Under 15 fino al biennio in Primavera 3.

«Da piccolino venivo impiegato come difensore – le sue prime dichiarazioni – poi il passaggio in porta mi ha subito appassionato ed è un ruolo che non ho più lasciato. Come fonte d’ispirazione mi piace Ederson del City, perché secondo me un portiere moderno dovrebbe intervenire in maniera pulita, effettuando la scelta più semplice indipendentemente dal gesto tecnico e sapendo anche trattare educatamente la palla con i piedi. Sono venuto a conoscenza della trattativa con il Teramo due settimane fa: davanti avevo alternative anche di categoria superiore, ma qui c’è un bel progetto societario, di cui tutti mi hanno parlato molto bene e per questo ci tenevo a farne parte. Sarà la mia prima esperienza fuori regione, lontano dagli affetti famigliari e per questo so perfettamente che mi attenderanno tanti sacrifici che, comunque, fanno parte della carriera di uno sportivo e che andranno affrontati in maniera positiva. I due campionati in Primavera mi hanno inculcato la rilevanza della costruzione di un gruppo valido, come elemento chiave al di sopra di ogni individualità. Spero che l’esperienza a Teramo, in una piazza di grande tradizione e importanza, possa facilitare il mio processo di crescita e che le mie prestazioni possano convincere club e tifoseria nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi prefissati».