COPPA / STASERA LA GRANDE SFILATA, DOMANI IL CONVEGNO SULLO SPORT, IN PIAZZA SANT'ANNA

Domani, lunedì 10 luglio alle ore 18 in piazza Sant’Anna, sotto l’egida dell’Interamnia World Cup, il giornalista di Rai Sport Marco Mazzocchi modererà il convegno dal titolo "Sport e qualità della vita".

“Un incontro sul tema dello sport come motore della qualità della vita, partendo dalla formazione dei più giovani, dall’educazione a una vita sana attraverso l’attività sportiva, fino alla capacità di superare le barriere e le discriminazioni” dichiara la Vicepresidente del Comitato del Cinquantennale, Carmen Bizzarri.

Il dibattito ospiterà tra i relatori il Rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, il Direttore Dipartimento Scienze della Comunicazione, Christian Corsi, l’Assessore allo sport al Comune di Teramo, Alessandra Ferri, e ospiti dell'Università La Sapienza di Roma, Giorgio Alleva, dell’ Istituto del credito sportivo, Riccardo Bucella, della Fondazione Sport City e Sport Italiae, Fabio Pagliara, di Sport e Salute, Massimiliano Talè e Daniele Regolo Brand Ambassador D&I Openjobmetis. L’introduzione sarà a cura del Delegato allo Sport dell’Università di Teramo, Luigi Mastrangelo e le conclusioni affidate a Fabrizio Antolini, Presidente della Società Italiana di Scienze del Turismo –Sistur.

Sempre nella giornata di lunedì, che vedrà lo svolgimento delle gare eliminatorie delle squadre partecipanti ai tornei, si celebrerà alle 21 in Piazza Martiri della Libertà la giornata mondiale del Rifugiato, con un’iniziativa a cura della Cooperativa Sociale Medihospes Onlus a cui seguirà il concerto di Sandrò Joyeux, artista e attivista nella promozione dei diritti dei migranti. Sempre alle 23 in Piazza Sant’Anna si esibirà il cantautore Francesco Sbraccia.

Questa sera invece il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, sarà ospite della tradizionale sfilata di apertura del calendario sportivo della Coppa Interamnia, che si svolgerà con il consueto arrivo in piazza Martiri della Libertà. Il Ministro presenzierà al taglio del nastro alle ore 21, che darà poi il via alla grande parata inaugurale “Memorial Tiberio Cianciotta”, con partenza da Madonna delle Grazie. La parata seguirà il seguente itinerario: Largo Madonna delle Grazie, corso De Michetti, corso Cerulli, piazza Orsini, via della Verdura, via Mario Capuani, via Cerulli Irelli, corso San Giorgio, piazza Martiri della Libertà. Saranno 2000 gli atleti di 160 squadre provenienti da 70 nazioni che sfileranno con i costumi tipici, tradizionali del proprio paese o della propria città, in divisa di rappresentanza o abiti originali ed estrosi. La serata sarà poi allietata da eventi spettacolari in piazza con “la Compagnia dei Folli” e la “Mo Better Band”.