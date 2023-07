TERAMO ASD, CONFERME E NUOVI INNESTI...ASPETTANDO IL NUOVO TECNICO

La società Teramo Asd comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2023/2024 con l’atleta, che ricopre il ruolo di portiere, di origine Bulgara, Ivon Djulgerova nata a Gabrovo (Bulgaria) il 15.05.2001.

Nonostante la giovane età l’atleta vanta già esperienza importanti con la sua nazionale e nel campionato di A1 italiano dove ha giocato due campionati in A1 con il Malo e uno con il Mestrino nella ultima stagione dove ha anche vinto il campionato italiano di Beach Handball. La Djulgerova ha accettato con entusiasmo la proposta della società teramana e si dichiara pronta a dare il massimo impegno per la maglia biancorossa per poter raggiungere traguardi importanti.

Altra notizia importante arriva dalla conferma dell’atleta Francesca Di Prisco, classe 1997, che nella passata stagione si è ben comportata ricoprendo sia il suo ruolo naturale di centrale che altri ruoli . La Di Prisco si dichiara contenta di aver rinnovato con il Teramo dove si è trovata molto bene sia con le compagne che con la società ma ha anche dichiarato di aver scoperto una Città, Teramo, che non conosceva ma in cui ha vissuto bene e che gli è piaciuta molto tanto da convincerla a restare. La società, ritiene di non aver ancora concluso il lavoro di rafforzamento della squadra e sta monitorando il mercato alla ricerca di figure che possano completare la rosa da mettere a disposizione del futuro Tecnico il cui nome verrà ufficializzato nei prossimi giorni.