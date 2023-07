ATLETICA GRAN SASSO, ARGENTO E RECORD REGIONALE PER LA BRAVISSIMA GRETA ZUCCARINI

Sabato 8 e domenica 9 luglio si è svolto a Modena il Challenge Assoluto, competizione di prestigio a livello nazionale valevole, di fatto, per la qualificazione ai Campionati Italiani di Molfetta del 28-30 luglio.

Il risultato di maggior prestigio è stato compiuto da Greta Zuccarini che ha ottenuto la medaglia d'argento sui 400 ostacoli, facendo registrare il nuovo record regionale assoluto per la quarta volta in carriera con il tempo di 59"09. Una prestazione eccellente per l'atleta allenata dal tecnico Roberto Ragonese che le permette di accedere ai Campionati Italiani.

Medaglia d'argento anche per Ludovica Montanaro, che ha fatto registrare un 13,77 metri nel getto del peso. Un risultato che permette alla lanciatrice, allenata da papà Lucio, di partecipare alla massima competizione nazionale.

Centra la qualificazione agli Italiani Assoluti anche il giovane Luigi Case (classe 2003) che va vicinissimo al suo nuovo primato personale nel salto in lungo (7,40 m), conquistando la medaglia di bronzo con 7,38 metri. L'atleta allenato dal tecnico Marco Di Marco ha piazzato la misura decisiva al terzo tentativo, dimostrando grande freddezza mentale dopo due nulli. Registriamo, infine, il 25° posto di Riccardo Falasca nei 110 ostacoli con il tempo di 15"77.