VIDEO/ NOTARESCO CALCIO, IL PRESIDENTE DI BATTISTA INGAGGIA FRANCESCO RANIERI, SARA' UNA SQUADRA DI GIOVANI

Il Presidente del Notaresco Luigi Di Battista comunica l’ingaggio dell’attaccante Francesco Ranieri.

Classe 1998, nativo di Taranto, Francesco Ranieri nell’ultima stagione si è laureato capocannoniere del campionato di Eccellenza col Sambuceto realizzando 25 reti mentre, in precedenza, ha vestito le maglie di L’Aquila, Ginosa, Massafra, Torrese e Spoltore, dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Taranto, Pescara e Vicenza.

Queste le sue prime parole da giocatore del Notaresco: “Ringrazio la società che mi ha voluto fortemente, così come l’ho voluta io. Dopo il titolo di capocannoniere in Eccellenza della scorsa stagione spero di ripetermi in serie D quest’anno, come obiettivo personale ma specialmente per la società che ha scommesso su di me. Mi hanno cercato diverse squadre ma il Notaresco è stata da subito quella che mi ha voluto di più, senza mai allentare la presa. Abbiamo trovato facilmente l’accordo e siamo entrambi soddisfatti, l’obiettivo stagionale è quello di andare in doppia cifra e fare bene per la squadra e per me stesso.”

ASCOLTA QUI LUIGI DI BATTISTA