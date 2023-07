CALCIO/ L'EX VICE PRESIDENTE DEL CITTA' DI TERAMO SPINELLI SI FA FOTOGRAFARE CON MUCCICONI (GIULIANOVA): SPONZORIZZAZIONE O QUOTE?

Tutti lo vogliono e qualcuno, forse, se lo prenderà. Parliamo dell’ex vicepresidente del Città di Teramo, Cesare Spinelli la cui foto circola da ore su facebook grazie al presidente del Giulianova, Alessandro Mucciconi che l'ha pubblicata a posta per alimentare voci e che ha parlato o meglio ha scritto sui social “novità in arrivo”. Ingresso o sponsorizzazione per i giallorossi? Si saprà a breve dopo il bel brindisi in spiaggia. Un a cosa è certa: a Cesare Spinelli piace parecchio farsi notare e farsi fotografare. Fa notorietà.

Con loro in foto figurano anche: il vicepresidente giallorosso, Carlo Di Carlo, e Gabriele Martella, che settimane fa pare dovesse acquisire una quota sociale nel nuovo Teramo di Filippo Di Antonio ed invece poi ha preferito altro, presente alla cena anche il consulente e commercialista Alessio Piccari.

Si capirà nelle prossime ore se Spinelli e Martella entreranno nella compagine giallorossa o se si limiteranno ad una sponsorizzazione.

Spinelli è stato vicepresidente nella passata stagione del Città di Teramo per poi “cedere” la carica ad Enrico Valleriani. Da Teramo al Giulianova il passo sembra breve.