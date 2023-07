CALCIO / NELL’ANNO DEL RITORNO DEL DERBY, L’EX VICEPRESIDENTE DEL TERAMO DIVENTA VICEPRESIDENTE DEL GIULIANOVA



L' Asd Giulianova Calcio 1924 è lieta di comunicare che ci sono altri nuovi ingressi in Società.



Accogliamo, nella nostra grande famiglia Giallorossa, il nuovo Vice Presidente Cesare Spinelli imprenditore di spicco titolare della “Recuper Plast Srl”, che andrà ad affiancare i copresidenti Alessandro Mucciconi e Carlo Di Carlo.



Diamo il benvenuto anche al noto imprenditore Gabriele Martella della “Martella Rappresentanze”, come nuovo ingresso in Società.



Siamo contenti della fiducia che ci hanno dato fin da subito e grati per aver creduto in questo progetto ambizioso.

Il nostro obiettivo è quello di poter continuare a lavorare insieme per anni per un futuro pieno di successi con i colori giallorossi



Ringraziamo tutti coloro che hanno deciso di avvicinarsi e sposare a pieno il progetto della nostra gloriosa Società.



Il 19/07/2023 presso la sala consiliare del Comune di Giulianova, ci sarà una conferenza stampa per presentare il nuovo assetto Societario.

L’orario verrà comunicato successivamente.



Asd Giulianova Calcio 1924

Ufficio Stampa

( da sx il copres. Carlo Di Carlo, Grabiele Martella nuovo ingresso in società, copres. Alessandro Mucciconi, Cesare Spinelli Vice Presidente)