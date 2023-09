CALCIO / CITTÀ DI TERAMO INCONTRA IL CBR: “AUSPICHIAMO UN RITORNO DEI TIFOSI AL BONOLIS”

Rendiamo noto alla cittadinanza che, nelle ultime ore, abbiamo avuto un ulteriore confronto con il Presidente del Club Biancorosso Giuseppe Bracalenti, alla presenza del Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto.

Nella piena convinzione di aver sempre compreso le motivazioni che spingerebbero alcuni gruppi della tifoseria organizzata ad evitare di fare il proprio ingresso nelle partite casalinghe della squadra della nostra città, riguardanti la gestione dello stadio “Bonolis”, è stata esposta la nostra linea operativa e programmatica, tendente esclusivamente a garantire continuità al calcio cittadino, con la piena disponibilità del Sindaco, senza includerci limiti di alcuna natura, come l’impegno di effettuare una valutazione di recupero dell’impianto che la stessa società ritiene virtuoso e perfettamente in linea per un percorso di rinascita calcistica, attraverso strategie di intervento mirate al tentativo di sanare una situazione che, tuttavia, rimane oggettivamente molto complessa ed evitando, pertanto, di commettere l’errore di rivolgere promesse utopistiche alla comunità che, allo stato attuale, non gioverebbero a nessuno. Ribadiamo con forza che gradiremmo compiere questo percorso insieme, con piena unità d’intenti e, pertanto, pur rispettando l’idea di tutti, auspichiamo che la posizione di taluni possa essere rivista nell’immediato futuro perché abbiamo fortemente bisogno del sostegno di tutti per raggiungere i traguardi sperati, non soltanto sportivi.

Lo sosteniamo apertamente a poche ore dal ritorno ufficiale del Diavolo nell’impianto di Teramo: che lo stadio di Piano d’Accio, intitolato a chi, come Gaetano Bonolis, per 42 anni ha servito questi colori con amore incondizionato e completa dedizione, possa tornare ad essere unicamente fonte di unione per la totalità dei gruppi organizzati e della tifoseria biancorossa tutta.

Per la città e per l’amore che proviamo, senza differenze, per il Teramo 1913.

Città di Teramo 1913