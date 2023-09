VOLLEY/ ABBA PINETO-VIRTUS AVERSA FINISCE 2-2

Primo allenamento congiunto casalingo per l’ABBA Pineto, che al Palavolley Santa Maria chiude sul 2-2 i quattro set programmati contro Virtus Aversa mostrando tracce di un’ottima pallavolo in vista dell’esordio in A2, fissato per domenica 15 ottobre sul campo del Santa Croce.

La cronaca vede una Virtus Aversa molto precisa negli attacchi e brava nell’approfittare di tutte le indecisioni pinetesi. L’esplosivo Lyutskanov fa il buono e il cattivo tempo e guida i suoi alla conquista dei primi due set, assieme a un Luca Presta prolifico e ispirato. Sul versante abruzzese, bene Di Silvestre e Benavidez che tengono l’ABBA piuttosto vicina nei parziali ma sempre sotto. La scossa, nelle successive frazioni, è comandata da Corey Chavers. Lo statunitense, arrivato a Pineto nella giornata di martedì, mostra sprazzi del suo talento grazie a un servizio potentissimo e una grande propensione all’attacco che mandano in estasi i tifosi. Bene anche Sorgente, Loglisci e il solito Matteo Paris: tre muri e cinque punti totali per il nuovo capitano di Pineto sotto lo sguardo di chi gli ha lasciato il testimone, Lorenzo Calonico.

Per il Pineto prosegue il periodo di allenamenti congiunti. Tra sette giorni al Palavolley Santa Maria arriverà Macerata e coach Tomasello potrà finalmente buttare nella mischia Kruno Nikačević. Il centrale, dopo l’eliminazione dal campionato europeo con la sua Croazia, sarà presto a disposizione.

Allenamento congiunto: ABBA Pineto Volley – Virtus Aversa 2-2 (19-25, 22-25, 25-18, 25-21)

ABBA Pineto: Mignano 1, L Pesare, L Sorgente 61%pos 48%prf, Jerončić 4, Chavers 11, Padura Diaz 6, Basso 3, Di Silvestre 9, Paris 5, Loglisci 8, Msatfi, Benavìdez 14. Allenatore: G. Tomasello

Virtus Aversa: Pinelli 1, L Spignese, Argenta 7, Canuto 4, Lyutskanov 16, Pre

sta 11, L Rossini 61%pos 36%prf, Biasotto 7, Spagnuolo, Chiappello 7, Schioppa, Gatto, Marra 5, Agruti 3. Allenatore: S. Passaro