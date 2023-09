CALCIO / DOPO LA CINQUINA IL TERAMO CALA IL POKER E VIAGGIA A PUNTEGGIO PIENO

Il Teramo si ripete e viaggia a punteggio pieno. Dopo la cinquina della prima giornata, arriva ol poker nella seconda, che segna tra l’altro il ritorno dei biancorossi al Bonolis. L’undici di Pomante s’impone 4 a 1 su un Pontevomano che, in verità, non è mai stato preoccupante per la squadra di casa. Quattro a uno il finale, con tripletta di Dos Santos e D’Egidio.

Un risultato che premia i teramani col primo posto in classifica, in virtù della differenza reti. A seguire, a pari punti, ma con diversa differenza reti, il Giulianova, che si è imposto per 2.a 1 sulla Renato Curi angolana.

E tira già aria di derby.... nell'attesa domenica prossima si va a Sambuceto, reduce da due paregggi.

CITTA' DI TERAMO-PONTEVOMANO 4-1

CITTA' DI TERAMO: Negro; Furlan, Pepe, Cipolletti; Cutilli (45'st Scipioni), Esposito, Ferraioli (42'st Damiani), Sanseverino (35'st Massarotti); D'Egidio (35'st Mercado), Tourè; Dos Santos (24'st Rei). A disposizione: Di Donato, Sorrini, Governatori, Oses. Allenatore: Pomante.

PONTEVOMANO: Natale; Angelozzi, Di Stefano, Vinacri, Spinelli (9'st Strappelli); Marini (33'st Cargini), D'Orazio (20'st Di Francesco), Pizzangrilli, Porrini (1'st Di Eleuterio), Di Filippo (9'st Quaranta); Antichi. A disposizione: Di Clemente, Troiani, Mattielli, Massacci. Allenatore: T. Cifaldi (R. Cifaldi squalificato).

ARBITRO: Ambrosino di Nola.

RETI: 25'pt, 33'pt e 8'st Dos Santos, 26'st Di Eleuterio, 29'st D'Egidio.

NOTE: ammoniti D'Egidio, Di Stefano e Pizzangrilli; recupero 1'pt, 4'st; spettatori 1200 circa.