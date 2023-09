CALCIO / IL GIULIANOVA PASSA A CITTÀ SANT’ANGELO E PORTA A CASA I PRIMI TRE PUNTI IN TRASFERTA

Come i biancorossi teramani, anche i giallorossi giuliesi viaggiano a punteggio pieno, ma cedono ai cugini il primo posto, solo in virtù della differenza reti.

I tre punti di oggi, il Giulianova è andata a prenderseli sul campo della Renato Curi angolana, che alla prima di campionato aveva schiantato per 5 a 0 il Casalbordino. Squadra dunque temibile, che l’undici di Cerasi ha imbrigliato con grande attenzione. La prima frazione si chiude in pareggio, con un gol per parte, firmati da Massa per i padroni di casa e Di Paolo per gli ospiti. Sarà invece Scognamiglio nella ripresa a segnare il gol che vale i primi tre punti in trasferta. Domenica prossima si torna al Fadini, per ospitare il Montesilvano, che è ancora a zero punti.