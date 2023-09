SUCCESSO A CAMPLI PER BORGO SPORT

Sabato si è chiusa a Campli una edizione di Borgo sport dedicata a Carlo Malavolta veramente memorabile dove giovani e meno giovani hanno potuto conoscere e provare tante discipline: basket, pallavolo, calcio a 5, yoga, tai-chi, ginnastica, ciclismo, MTB, vela, danza, equitazione, rugby, pallamano, animazione, escursionismo, alpinismo, sci, parapendio, tanto divertimento con i Giochi Berardiani e la fantastica esperienza sportiva e sociale di Amicacci Abruzzo super ospiti della serata i Campioni d'Italia di Wheelchair basket che sono stati premiati per il loro impegno sociale oltre che per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti.

Nel corso della manifestazione la Nova Farnese Campli che si presentata alla città attraverso il suo staff tecnico e dirigenziale oltre che ai ragazzi, per la stragrande maggioranza camplesi, che compongono il roster.



"Campli e la sua gente ci hanno regalato una amicizia e una fiducia uniche che riversiamo in un impegno che produce un risultato, credo straordinario." ha commentato il Presidente CSI Angelo De Marcellis.



Il sindaco Federico Agostinelli, ringraziando in particolare il CSI e l'assessore Agostino Rapini, uno dei motori dell'evento, ha dato appuntamento al prossimo anno auspicando una quarta edizione che cadrebbe proprio nell'anno olimpico.



L'elenco delle società sportive partecipanti:

ASD Omnia Sport, CBA Campli Basket Accademy, ASD Team Probike, Ginnastica Dinamica Militare, A.N.A.D., ASD 90 Gradi Team, Ass. Gli amici del Convento, ASD Teramo Rugby Femminile, ASD Monti Gemelli Bike Campli, ASD Nova Basket Campli, APS Albero della Vita, ASD Sci Club Teramo, ASD Magic Dance, Explora Nunaat International, ASD Lions Handball Teramo, CAI Val Vibrata-Monti Gemelli, Nora C5 Femminile, ASD Team Abruzzo Bike, ASD Correnti Ascensionali , ASD Farnese Pallacanestro, ASD La Fattoria del Prof, ASD Passo dopo passo.