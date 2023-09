STA ARRIVANDO... IL QUARTO VOLUME DELLA STORIA DELLA CALCIO TERAMANO



Per una precisa decisione dell'autore e dell'editore il volume, che ricostruisce la fine del calcio professionistico a Teramo e la fine ingloriosa nel dilettantismo, non avrà una presentazione ufficiale. Chi fosse interessato ad acquistarne una copia non avrà che richiederla all'editore (sul sito web o al tel. 347 536 4795). Poiché si tratta di una EDIZIONE LIMITATA si consiglia di prenotarlo fin d'ora.